Samnaun feiert und Ischgl muss ganz auf Party verzichten

Vergangene Woche haben die Bergbahnen Ischgl und Samnaun kommuniziert, dass sie für das grenzüberschreitende Skigebiet Silvretta Arena ein gemeinsames, umfassendes Paket an Sicherheitsmassnahmen geschnürt haben, bei welchem die jeweils strengeren Massnahmen – derzeit 2G – zur Geltung kommen. In den Orten selbst gelten die Regelungen des jeweiligen Landes. Nun hat Samnaun am Dienstag fast zeitgleich mit Ischgl eine Medienmitteilung verschickt. Während Samnaun gleich für drei Openingevents wirbt, kommuniziert Ischgl, dass das Eröffnungskonzert mit Il Volo und Alice nicht stattfinden wird.