Saisonende: Sechs Dinge, die ihr jetzt noch erleben könnt

«Back to the roots» heisst es am 26. März. Bunt und ausgelassen geht es beim Retro-Skitag am Flumserberg zu, wenn in neonfarbenen Einteilern zum Sound der 80er über die Pisten gewedelt wird. Wer es noch nostalgischer mag, dem sei das 15. Nostalgie-Skirennen am Pizol ans Herz gelegt. Ob mit Holz- oder Kunststoff-Ski – Hauptsache die Stimmung passt.