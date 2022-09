Ruedi rennt wieder

Am 1. September ist die Charity-Tour-de-Suisse in Bonaduz losgegangen. Gemeinsam mit Mauro Nicca, dem Botschafter für die erste Etappe in Graubünden, machte sich Frehner auf die 25 Kilometer lange Strecke nach Chur. In den nächsten Tagen geht es für Frehner zuerst ins St. Gallische und danach in die Zentralschweiz. Seine letzten Etappen sind in der Westschweiz vorgesehen. Am Schluss wird sich der Kreis schliessen und Frehner wird wieder in Graubünden ankommen.