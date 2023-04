Stockender Verkehr und Stau vor und nach den Ostertagen

René Schuhmacher, Mediensprecher der Kantonspolizei Graubünden sprach in einem ersten Osterverkehrsfazit von einem ähnlichen Verkehrsaufkommen wie an Ostern vor einem Jahr. «Am Donnerstag gab es weniger Stau als im Vorjahr. Am Freitag sah es allerdings anders aus», sagte Schuhmacher auf Anfrage von Radio Südostschweiz. Über die Mittagszeit hätten sich die Fahrzeuge auf der San-Bernardino-Route von Domat/Ems bis Chur Nord zurückgestaut, sagte Schuhmacher.