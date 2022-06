Rimini geht mit Schwung in sein Präsidentenjahr

Am Küchentisch der Riminis wurde eher selten über Politik gesprochen. Fussball ist in der Familie Trumpf. Vater Mario war früher Spieler und Trainer und Bruder Marco kickte lange Zeit aktiv auf einem ansprechenden Niveau. Da erstaunt es ein wenig, dass Luca Rimini den Weg in die Politik gefunden hat und heute Mittwoch den Höhepunkt seiner bisherigen Politkarriere feiern kann: Der gebürtige Niederurner wird zum neuen Landratspräsidenten gewählt.