Retter suchen stundenlang eine Frau aus dem Glarnerland

Der Alarm geht bei der Seerettung Weesen in der Nacht auf Sonntag um 0.35 Uhr ein: Auf dem Walensee wird eine Stand-up-Paddlerin vermisst. Die 29-jährige Ukrainerin, die im Glarnerland wohnt, ist am Morgen um 11 Uhr in Weesen gestartet mit Ziel Walenstadt. «Dort wollte sie sich spätestens um 18 Uhr bei einem Freund melden», erklärt Andreas Mang von der Seerettung Weesen. Die Frau meldet sich nicht.