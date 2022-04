Reparaturen an der Velobörse

Auf dem Aussenareal des ehemaligen Schulhauses Stadtbaumgarten in Chur werden am Samstag, 9. April, von 11 bis 14 Uhr gebrauchte Velos verkauft. Organisiert wird die Velobörse von Pro Velo Graubünden.

In diesem Jahr arbeitet der Verein zum ersten Mal mit dem Repair-Café Chur zusammen. Defekte Gegenstände gemeinsam mit Profis reparieren – das ist das Konzept des Repair-Cafés. An der Velobörse können Besuchende das eigene Velo zusammen mit einem Profi reparieren, wie es in einer Mitteilung von Pro Velo Graubünden heisst. Die kostenlose Veranstaltung biete die Möglichkeit, etwas gegen den Ressourcenverschleiss und die wachsenden Abfallberge zu unternehmen.

Nebst gebrauchten Velos und Reparaturen erwarten die Besucherinnen und Besucher Verpflegung und Austausch mit Gleichgesinnten. Wer sein Velo an der Velobörse verkaufen möchte, muss sich vorher auf der Homepage von Pro Velo Graubünden registrieren. Dort können alle Velos eingesehen werden, die bereits zum Verkauf angeboten werden. (red)