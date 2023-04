Zurzach Care schliesst Rehaklinik in Kantonsspital Glarus 

Zurzach Care eröffnete 2009 eine Rehaklinik im Kantonsspital Glarus für die Betreuung von Patienten und Patientinnen mit muskuloskelettalen Beschwerden. Ihre 19 Betten werden nun, vierzehn Jahre später, im 8. Stock des Kantonsspitals in Glarus leer stehen. Neben dem bald ehemaligen Standort im Kantonsspital Glarus gehört seit 2003 die Rehaklinik in Braunwald ebenfalls Zurzach Care an. Sie ist allerdings ausschliesslich auf psychosomatische und psychiatrische Rehabilitation ausgerichtet.