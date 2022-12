Glarner Wildhut erlegt ersten Wolf aus dem Kärpfrudel

Ein Glarner Wildhüter hat in der Nacht auf Donnerstag in Engi einen männlichen Jungwolf erlegt. Das meldet der Kanton Glarus auf seiner Website. Das Tier sei in Siedlungsnähe geschossen worden. Zudem seien auch seine Rudelgenossen dabei gewesen. «Nebst der numerischen Reduktion erhofft man sich, mit solchen Abschüssen einen Lerneffekt bei den anderen Wölfen zu erzielen, sodass sie Siedlungen künftig meiden», erklärt der Kanton Glarus.