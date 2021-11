Regierungsrat Peyer: «Ab Montag wird geboostert – und zwar auf Teufel komm raus!»

Graubünden handelt. Der Kanton hat am Donnerstag bekannt gegeben, wie er auf die rasant steigenden Coronafallzahlen reagieren will. An der Medienkonferenz waren Kantonsärztin Marina Jamnicki, Regierungsrat Peter Peyer sowie der Leiter des Kantonalen Führungsstabs, Martin Bühler, vertreten. Am Mittwoch hatte der Bundesrat verlauten lassen, dass er aktuell lediglich eine Maskenpflicht in Innenräumen empfehle – der Rest liege in den Händen der Kantone (Ausgabe vom Donnerstag).