Reges Treiben im friedlichen Wald

Es ist neun Uhr morgens, am Donnerstag, dem 16. Juni. Die Schulkinder der dritten und vierten Klassen in Rodels und Tomils sind bereits voll im Einsatz. Sie haben sich das ganze Schuljahr über mit dem Thema Wald auseinandergesetzt. Im saftig grünen und dichten Wald oberhalb von Pratval stellen sie nun das Erlernte unter Beweis. Es ist der Schlusstag der sogenannten Waldtrophy. In sechs gemischten Gruppen treten die Kinder gegeneinander an und kämpfen um den Wanderpokal aus Arvenholz. Der Pokal bleibt anschliessend eine Weile in Rodels und eine Weile in Tomils.