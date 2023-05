Churer «Pride» braucht Geld und helfende Hände

Mehr als 1200 Menschen haben vergangenes Jahr an der ersten «Khur Pride» teilgenommen, was die Erwartungen des Organisationskomitees bei Weitem übertroffen hat. An der Demonstration durch die Altstadt Churs und am anschliessenden Festival im Stadtgarten waren sich die Teilnehmenden einig: Die erste Pride Graubündens darf nicht die letzte sein.