«Puramarkt» und Eisstockschiessen in Surcuolm

Am Freitag, 18. Februar, und am Freitag, 25. Februar, findet in Surcuolm, einer Fraktion von Obersaxen Mundaun, im Schulhaus ein Bauernmarkt statt. Gemäss einem Informationsflyer von Surselva Tourismus verkaufen dort verschiedene Anbieterinnen und Produzenten aus der Region Produkte vom Hof und handwerkliche Gegenstände. Zudem gibt es in der Turnhalle einen Restaurationsbetrieb. Der Markt beginnt um 19 Uhr und dauert bis 22 Uhr.