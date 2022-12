König Fussball wird in der Postremise in Chur fulminant verabschiedet

So haben sich Nico Joos aus Chur und der zehnjährige Farin Monn das nicht vorgestellt: Sie haben auf einen Sieg Frankreichs an der Fussball-WM 2022 gehofft. Doch an diesem schönen Sonntagnachmittag zeigt sich schon früh: Das Glück scheint nicht auf ihrer Seite zu sein. Es läuft bereits die 66. Spielminute, Argentinien liegt mit 2:0 vorn. Farin holt sich einen Kaffee. «Ich habe fünf Rähmli und sieben Zucker reingetan», sagt er – und fügt an: «Ich bin schon ein wenig angespannt.»