Wir nehmen die Reformation unter die Lupe!

Am 11. Mai 2023 stellt Chasper Pult in der Regulakirche die Frage nach der Kulturrevolution der Reformation. Die Reihe «Kirche im Dialog» startet am 19. Mai 2023. Den Blick von gestern und heute in die Zukunft wirft die Podiumsdiskussion am 25. Mai 2023. «Reformiart, khusch drus?» heissen die Themenabende mit Referaten, Gesprächen und Musik in der Regulakirche. Der erste findet am 18. Mai 2023 ab 19 Uhr in der Regulakirche statt.

Die Reformation als Kulturrevolution

Die Reformation in Graubünden war eine Zeit des Aufbruchs. Chasper Pult zeigt am 11. Mai 2023 auf, wie die Protagonisten Comander, Bifrun und Chiampell daran mitgewirkt haben. Gleichzeitig ist einiges über die Pioniere wie Gallicius und Gabriel sowie die Einwanderer wie Spreiter und Vergerio zu erfahren. Chasper Pult: «Mit der Verschriftung des Rätoromanischen dank der Reformation kann man von einer Kulturrevolution sprechen».

Podiumsdiskussion über Reformen

Über Reformen diskutiert wird am Donnerstag, 25. Mai 2023, ab 19 Uhr. Chur als ältester Bischofssitz nördlich der Alpen wurde gleichzeitig der Wohnsitz des wohl bekanntesten Reformators Graubündens, Johannes Comander aus Maienfeld. Doch lief die Bündner Reformation ab wie bei Luther in Wittenberg, Zwingli in Zürich oder Calvin in Genf? In der Podiumsdiskussion soll diesen Fragen nachgegangen werden. Nicht nur gehörten Täufer zur Bündner Reformation, sondern auch die Synode begann 1537. Heute gewinnt dieser Prozess zunehmend ökumenische Breite, ja mag für die Weltkirche sogar fundamentale Bedeutung erhalten. Es diskutieren unter der Moderation von Pfarrerin Miriam Neubert: Prof. Dr. Jan-Andrea Bernhard, Titularprofessor für Kirchengeschichte an der Universität Zürich und reformierter Pfarrer; Flurina Cavegn, katholische Theologin und Seelsorgerin; Professor em. Dr. Emidio Campi, Professor für Kirchen- und Dogmengeschichte und Direktor des Instituts für Schweizerische Reformationsgeschichte der Universität Zürich sowie Dr. Ulf Wendler, Historiker und Stadtarchivar.