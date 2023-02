Temperaturdecke - Jahresprojekt 2022

Es war auch völlig egal, welche 365 Tage genommen wurden. Ob der eigene Geburtsjahrgang oder der einer anderen Person, das erste Lebensjahr des Enkelkindes oder das Jahr eines wichtigen Ereignisses oder das Jahr 2022 …



Dann fiel am 1.1.2022 der Startschuss, und es wurde gehäkelt und gestrickt, was das Zeug hielt. Etwas mehr als ein Jahr später, Ende Januar 2023, war dann der Abgabetermin, und es ist unglaublich, wie kreativ die Strickerinnen und Häklerinnen waren. Täglich werden neue Decken überbracht und erreichen uns auf dem Postweg. Im Rahmen der öffentlich zugänglichen Vernissage am 24. Februar, welche von 16.30 – 19.00 Uhr dauert, werden die Decken ausgestellt.



Wir laden Sie herzlich ein, die Kunstwerke zu bestaunen. Entscheiden Sie mit, welches Kunstwerk Ihnen am besten gefällt. Wir freuen uns auf Ihren Besuch an der Kreuzgasse 1 in Chur.

Bewerte die Decken über Facebook oder Instagram oder noch besser, komm am 24.2. vorbei und begutachte die Wunderwerke live in unseren Räumlichkeiten. Wir werden unser Haus in eine Kunstgalerie verwandeln!!!



Mit Deiner Teilnahme wirfst Du Deinen Namen automatisch in den Lostopf und kannst u.a. einen Gutschein von Fr. 100.- gewinnen.