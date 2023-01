Kupferkabel: Vom Abfall zum wertvollen Rohstoff

Die industrielle Anlage steht in Eschen am Hauptsitz und ist die grösste und bislang einzige Kabel-Granulieranlage in Liechtenstein und der Ostschweiz. Gut 3000 Tonnen Kupferkabel können pro Jahr zu reinem Kupfergranulat und fein gemahlenem Kunststoff verarbeitet werden. Die CO2-Einsparungen sind enorm. Die für den Betrieb benötigte Energie wird dabei zu über 50% von der eigenen Photovoltaikanlage geliefert.

Kupfer als wertvoller Rohstoff

Gebrauchte Kupferkabel werden oft als Abfall angesehen, obwohl das Material äusserst wertvoll ist. In Europa ist es wegen der Menge an Schadstoffen und CO2 beim Abbau ein erklärtes Ziel, soviel Kupfer wie möglich wiederzuverwerten. Und genau hier setzt das innovative Unternehmen an: Einer der grössten Vorteile der speziell für die ELREC AG entwickelten Anlage ist der grosse Rückgewinnungsgrad von nahezu 99%. Dabei können sämtliche Kabelsorten verarbeitet werden und auch Nebenprodukte können praktisch sortenrein wiedergewonnen werden.