Kompetenz in Bewegung: Unser neues Team

Enger Austausch mit den Hausärzten

Die enge Zusammenarbeit und der fachliche Austausch mit den niedergelassenen Hausärztinnen und Hausärzten ist für Markus Berthold von zentraler Bedeutung. Die Operation ist nur ein Schritt für eine erfolgreiche Behandlung: Die Hausärzte und weiterbehandelnden Kolleginnen und Kollegen sind der Schlüssel für einen gelungenen Abschluss der Behandlung und zufriedene Patientinnen und Patienten. Die regelmässigen Treffen unterstützen die Vernetzung zwischen den stationär tätigen Kolleginnen und Kollegen und den niedergelassenen Hausärztinnen und Hausärzten zur Intensivierung der Synergieeffekte zum Wohle des Patienten.

Markus Berthold war viele Jahre als Kaderarzt in einer orthopädisch-unfallchirurgischen Klinik mit integriertem Endoprothetik- Zentrum der Maximalversorgung, später als Leiter einer orthopädisch- unfallchirurgischen Abteilung in einem Spital vergleichbarer Grösse wie dem Spital Linth in Deutschland tätig. Sein Portfolio beinhaltet neben dem gesamten unfallchirurgischen Spektrum auch das Fachgebiet der operativen orthopädischen Chirurgie mit den endoprothetischen Versorgungen der grossen Gelenke (Schulter, Hüfte und Knie) und der gelenkerhaltenden Chirurgie mit Arthroskopien (Schulter, Hüfte, Knie, Ellenbogen, Sprunggelenk) sowie Korrekturversorgungen bei Fehlstellungen.