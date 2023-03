Hard Rock Hotel Davos 5th Anniversary

Zum fünfjährigen Bestehen veranstaltet das Hard Rock Hotel Davos von Karfreitag, 7. April, bis Ostersonntag, 9. April, ein kleines Festival. Musikalisch unterstrichen wird der Event am Samstag von Marc Storace mit seiner Band STORACE. Der Frontmann der international erfolgreichen Band KROKUS ist u.a. bekannt aus der TV-Sendung «Sing meinen Song». Zudem zu hören gibt’s die aufstrebende Schweizer Rock Band TEMPESTA. Am Karfreitag tritt die Schweizer Bluesrock Legende Phipu Gerber mit der Band BLUEDÖG auf die Hard-Rock-Bühne.

Die Konzerte werden vom Schweizer Onlineradio RADIO15 live übertragen.

Chillout Session auf der Dachterrasse

Am Ostersonntag erwarten die Gäste ein verlängertes Frühstück bis 12:00 Uhr und bei schönem Wetter eine Chillout Session mit DJ und Prosecco Apéro auf der Dachterrasse «The 5th». Bei schlechtem Wetter wird im grossen Zelt auf der Sessions Terrasse gechillt. Am Sonntag bietet das Hotel zudem eine «Memorabilia»-Tour an – einen Rundgang mit spannenden Geschichten zu den zahlreichen Ausstellungsstücken des Hotels, zu denen unter anderem Schätze wie eine Jacke von Elvis Presley oder ein Dress von Beyoncé gehören.

An den diversen Food Corners warten feine Hard-Rock-Spezialitäten auf die Besucherinnen und Besucher. Für die Zimmer gelten am Jubiläumswochenende Special Rates, welche ab sofort auf der Webseite www.hrhdavos.com oder telefonisch unter 081 415 16 00 gebucht werden können.

PROGRAMM 5th Anniversary Event

Live Konzerte



Freitag

GMT+1 Bar Stage

21:00 - 00:00

Philipp Gerber`s BLUEDÖG Hard Rock Hotel Davos

Samstag

Hard Rock Hotel Davos, Sessions Restaurant Mainstage

21:00 - 22:40 TEMPESTA

23:00 - 00:30 STORACE



Sonntag

Dachterrasse The Fifth oder Zelt, Session Terrasse

11:00 - 15:00 Chillout Party mit DJ SMAK

13:00 - 13:45 Memorabilia Tour (Treffpunkt bei der Hotel Reception)



Der Eintritt ist an allen drei Tagen kostenlos.

Der Event wird präsentiert von den Sponsoren und Medienpartnern Südostschweiz Medien, Radio 15, Monsteiner Bier und Von Salis.

Das Hard Rock Hotel Davos hat in Europa einen ganz besonderen Stellenwert. Es wurde 2017 als erstes Hard Rock Hotel auf dem europäischen Festland eröffnet und ist derzeit das einzige im deutschsprachigen Raum. Die 94 sonnigen Zimmer, Suiten und Apartments des 4-Sterne-Superior-Hauses sind heute aufwendig ausgestattet mit Balkon in den Süd-Zimmern und zauberhaftem Berg- oder Dorfblick auf der Nordseite. Das Rockstar-Lebensgefühl ist dank der Einrichtung und der gesamten Stimmung im Hotel stets inklusive. Mit dem «Sound of your Stay»-Programm können sich Gäste eine Fender-Gitarre oder einen Crosley Player samt Verstärker, Kopfhörer und Videokurs aufs Zimmer bestellen. Zum Gastroangebot gehören das Restaurant Sessions sowie die Bar GMT+1 und die Rooftopbar The 5th mit 360°-Blick über Davos. Das Hotel verfügt zudem über einen Rock Shop, ein Rock Spa mit musikalisch inspirierten Anwendungen und ein Body Rock Fitnesscenter. Für Anlässe stehen die eindrückliche, ehemalige Kapelle The Chapel sowie drei Konferenzräume bereit. www.hardrockhotels.com/davos

Zu Hard Rock International (HRI) gehören Hotels, Casinos, Rock Shops, Live-Performance-Venues und die weltbekannten Cafés in über 70 Ländern an 265 Standorten. Angefangen mit einer Eric-Clapton-Gitarre besitzt Hard Rock heute die weltweit grösste und wertvollste Sammlung authentischer Musikmemorabilien. Mehr als 86’700 dieser Originale sind an den Standorten rund um den Globus ausgestellt. Die Marke ist im Besitz der HRI-Muttergesellschaft The Seminole Tribe of Florida. www.hardrock.com