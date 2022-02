Premiere: Das erste Nordic Testival Lenzerheide

Das Swica Nordic Testival Lenzerheide will alle Fans des Nordic-Sports ansprechen – egal ob Neuling oder Kenner. Das Testival gilt nebst den bereits bestehenden Weltcup-Anlässen als Leuchtturm-Event, wie die Lenzerheide Marketing und Support AG in einer Mitteilung schreibt. Die Veranstaltung modernisiert klassische Langlauf-Testtage und soll sich als Testevent für alle Langlauffans etablieren, die nebst dem Testen auch die Community und den Lifestyle geniessen möchten.

Roland Arena in Lantsch/Lenz

Als Standort für das Swica Nordic Testival Lenzerheide wurde die Roland Arena in Lantsch/Lenz ausgewählt. Die fest installierte Biathlon-Anlage bietet mit dem Schiessstand und einem grossen Stadion die perfekte Infrastruktur für den Anlass. Ausserdem hat es genügend Platz für das Aussteller-Dörfli. Ab der Roland Arena starten zudem diverse Loipen mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Flach oder steil, Skating oder Klassisch – die Loipen sind vielseitig und für jedes Niveau geeignet.

Hier geht es zum Programm und zu den Tickets.

Hintergrund des Nordic Testival Lenzerheide ist unter anderem das Makeover des Geschäftsfelds Nordic. Bestandteil der neuen Strategie sind auch neue Angebote im Langlauf- und Biathlonbereich. Die Veranstaltung ist zudem das Pendant zum testRIDE in der Mountainbike-Szene, das jeweils den Abschluss der Bikeeventsaison bildet.

