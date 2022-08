Polenta 7000: Hier müsst ihr gar nichts

Die kleinen Lichter zwischen den Bäumen und das Gemurmel von Menschen verraten das kleine Open Air hinter dem Mediamarkt beim Polentahügel in Chur. Bunte Fähnchen wehen im Wind, der Duft von Grilliertem hängt in der Luft, und überall verteilt auf der Wiese gibt es Paletten, Kissen und Tische. Gestartet als Trostpflaster für all die ausgefallenen Festivals im vergangenen Sommer, ging die Eventreihe Polenta 7000 in diesem Jahr in die zweite Runde. An insgesamt 24 Abenden von Juni bis August soll man hier vor allem eines sein können: zwanglos. An diesem August-Wochenende organisiert der Verein in diesem Sommer die letzten Anlässe: