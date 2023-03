Am Flimser Berg geht eine Seilbahn-Ära zu Ende

Nostalgikerinnen und Nostalgiker bekommen aber noch die Gelegenheit, mit einem Fest von den bald verschwindenden Anlagen Abschied zu nehmen. Und zwar am Sonntag, 26. März. Gäste und Einheimische können dann ein letztes Mal nach Naraus fahren, auf einer «Last Ride». In der dortigen «Ustria Naraus» geht das Abschiedsfest über die Bühne, und in der «Legna Bar» bei der Talstation ist gemäss Mitteilung eine Auktion des Inventars vorgesehen. Sessel, Tafeln und andere Erinnerungsstücke werden versteigert. Die Tickets für die Sesselbahnen sind beim «Last Ride» kostenlos.