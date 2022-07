Pläne für ein neues Motel sind veraltet

Das Motel mit 16 Zimmern und etwa gleich vielen Parkplätzen hat bereits einen Namen: «Cubilaris». Und eigentlich steht es sogar schon, allerdings in Bad Ragaz im Kanton St. Gallen. Dort wurde es am 10. Mai 2020 mit Geschäftsführer Thomas Röthlisberger eröffnet. Er hatte im gleichen Jahr auch an einem Workshop teilgenommen, bei dem die Gestaltung des Kartoni-Areals in der Gemeinde Glarus im Mittelpunkt stand. «Unter anderem ging es auch um die Frage, ob es dort Hotels oder Unterkünfte für Gäste brauche», erinnert sich Kaspar Marti.