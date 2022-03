Pepsi und 7Up kommen jetzt aus Rhäzüns

Lange war es ruhig um die Getränkemarken Pepsi und 7Up in der Schweiz. Der neue Lizenznehmer – der Getränkehändler Feldschlösschen – möchte das ab sofort ändern. Seit Beginn des Jahres werden Pepsi, Pepsi Max, 7Up und 7Up free in seinem Produktionsstandort in Rhäzüns in PET- und Glasflaschen abgefüllt. Dies verkündete Feldschlösschen am Dienstag in einer Mitteilung.