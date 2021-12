Papazeit als wertvolles Geschenk

Er sei immer für sie da und deshalb wolle sie sich nun bei ihm von Herzen bedanken, so Caso via Bildschirm zu ihrem Partner. Die Videobotschaft ist aber nicht die einzige Überraschung. Die nächste schreitet in diesem Moment über den roten Teppich: Marcos Vater Hans Flütsch. «Auf euch wartet ein Männerwochenende im Prättigau», lüftet Egli das Geheimnis. Mit dem Taxi geht es gemeinsam nach St. Antönien ins Hotel Madrisajoch. Dort gibt es noch am gleichen Abend ein Nachtessen, am Samstag erwartet sie eine geführte Schneetour und am Sonntag besuchen sie gemeinsam einen Holzschnitzkurs in Pany.