Orient trifft auf Alpenstadt

Besonders am «Valentinos» ist die gemütliche und lockere Atmosphäre. Bei gedämpften Licht und stimmungsvoller Musik wird man vom Chef persönlich, Mahmoud Alayan, begrüsst. Er selbst kommt aus dem Libanon und zog einst als junger Mann als Flüchtling vor dem Krieg in Libanon nach Chur. Seit etwa 25 Jahren ist er im «Valentinos» anzutreffen und seit mehr als zehn Jahren führt er das Restaurant in der Churer Altstadt mit viel Hingabe.