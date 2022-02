Olympia 22 in Graubünden? Zum Glück nicht, nein!

Hätten wir damals, am 3. März 2013, Ja gesagt zur Kandidatur für die Olympischen Winterspiele 2022 in Graubünden, stünden wir jetzt vor einem Scherbenhaufen, wie er grösser für den Tourismus kaum hätte sein können. Ausgerechnet die Schweiz, ausgerechnet Graubünden, mit Covid-19-Infektionszahlen, wie man sie derzeit nicht überall findet, wäre Gastgeber gewesen für den weltweiten Tross an Sportlerinnen und Sportlern, Funktionären und Medienleuten.