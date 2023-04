Eine Flugzeug-Rarität soll nach 47 Jahren wieder abheben

Da steht sie unscheinbar im Linthpark in Linthal, die aus hellem Birkensperrholz gefertigte Spalinger S18 mit ihrer Flügelspannweite von rund 15 Metern und einem Leergewicht von 180 Kilogramm. Was aus der Distanz wie ein Modell wirkt, ist eine absolute Rarität unter den Segelflugzeugen. «Weltweit gibt es nur noch zwei fliegende Exemplare, eines befindet sich in der Schweiz und das andere in Amerika», sagt Fridolin Gallati.