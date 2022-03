Ohne Bistro-Betrieb bleibt die Badi Schwändi geschlossen

Die Schwimmbadgenossenschaft Schwändi sucht erneut Menschen, die von Mai bis September das Bistro der kleinen Badi am Südfuss des Glärnisch betreiben. Denn die 2021 kurzfristig eingesprungenen Betreiber hörten aufgrund beruflicher Veränderungen nach einer Saison wieder auf. Und weil es aus Kostengründen in Schwändi keine Badeaufsicht mehr gibt, ist die Öffnung des kleinen Freibads an den Betrieb des Bistros geknüpft.