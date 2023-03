Most im Keller und Schatten für die Hühner

von Sylvia Thiele-Reuther

Das Glarnerland ist nicht «Mostindien», wie der Kanton Thurgau häufig scherzhaft genannt wird. Zu rau das Klima und zu wenig humusreich die Böden. Und dennoch wird auch hier im Herbst gemostet. Doch bis es so weit ist und die herabgefallenen Äpfel in die Mostpresse von Biolandwirt Hannes Hefti kullern, gibt es einiges zu tun. Bevor der Frühling Einzug hält, müssen alle seine Apfelbäume im Hüsliguet in Mitlödi geschnitten sein.