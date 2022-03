Obstalden heizt bald mit eigenem Holz

Die Genossame Obstalden verfügt über grosse Waldflächen, wie Präsident Christoph Zwicky am Mittwoch beim Spatenstich für den Wärmeverbund Obstalden sagte. «Das macht die Nutzung von Brennholz für das Dorf in jeder Hinsicht sinnvoll.» Die Genossame ist eine Korporation der alten Obstalder Familien und damit auch Bodenbesitzerin. Die Idee, das Holz gleich in einem Wärmeverbund zu nutzen, sei im Vorstand schon vor ein paar Jahren entstanden.