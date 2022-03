Obersee ist weiterhin betroffen von invasiver Wasserpest

Der Bestand der schmalblättrige Wasserpest hat sich zwischen 2012 und 2017 stetig vergrössert, bis praktisch der ganze Seegrund lückenlos bewachsen war. In den Jahren 2017 und 2018 sank der Bestand sehr stark ab. Seither hat er sich wieder erholt. In den Jahren 2020 und 2021 wurde wiederum eine sehr hohe Dichte dieser Pflanzen am Seegrund festgestellt. An der Oberfläche war diese nicht gut sichtbar. Im Sommer 2021 ist die Wasserpest nicht in grossen Mengen an die Oberfläche aufgeschwommen oder an das Ufer gespült worden.