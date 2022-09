«Ob Schutzengel oder etwas anderes – ich bin einfach dankbar»

Der Absturz eines Kampfjets am 4. Juli 1996 ging in die Schänner Geschichte ein. Für das Dorffest 1050 Jahre Schänis von diesem Wochenende besucht Pilot Patrik Stäheli 26 Jahre danach die Gemeinde. Die «Linth-Zeitung» traf ihn und Zeugin Marie-Theres Duft an der Unfallstelle beim Spielplatz an der Forrenstrasse. Hier spricht der Pilot erstmals öffentlich über die Ereignisse.

Patrik Stäheli, was kommt Ihnen beim Stichwort Schänis als Erstes in den Sinn?