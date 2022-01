Nur mit der Schutzweste auf Hasenjagd

Erst habe der deutsche Hersteller, der Schutzwesten für Hunde fabriziert, gar nicht in die Schweiz reisen wollen, erzählt Enrico Netzer. «Nur für einen Jagdhund lohne sich das nicht, so die Begründung», sagt der Savogniner Forstingenieur. Doch dann ist der Produzent trotzdem gekommen und hat Mass genommen an Netzers Jura Laufhund «Mac». Das war der erste Schritt zur orange-gelb-blauen Schutzweste für den 18 Monate alten Rüden.