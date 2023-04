Wann man Jungvögeln helfen soll – oder eben nicht

Fünf Tipps, wann und wie Jungvögeln geholfen werden kann



#1 Der Jungvogel ist nackt und kaum befiedert: Dann handelt es sich um einen Nestling, der dringend auf seine Eltern angewiesen ist. Ausserhalb des Nestes wird er von diesen jedoch weder gefüttert noch gewärmt und hat keine Überlebenschance. Bei bekanntem Neststandort und dem Eindruck eines gesunden Vogels kann das Tier vorsichtig ins Nest zurückgesetzt werden. Dort sind seine Überlebensaussichten am besten. Ist das Nest unauffindbar, sollten solche Jungvögel in die nächstgelegene Vogelpflegestation gebracht werden.



#2 Der Jungvogel ist verletzt: Wenn Brüche oder offene Wunden feststellbar sind, brauchen die Vögel sofortige tierärztliche Hilfe. Der Transport erfolgt am besten in einer mit Haushaltpapier ausgekleideten Kartonschachtel.



#3 Der Jungvogel wurde von einer Katze erwischt: Der Speichel einer Katze enthält Bakterien, welche in die Blutbahn des Vogels gelangen und unbehandelt zum Tod führen. In diesem Fall ist der sofortige Einsatz eines Antibiotikums unumgänglich. Der Vogel sollte in die nächste Tierarztpraxis gebracht werden.



#4 Beim Jungvogel handelt es sich um einen Mauer- oder Alpensegler: Am Boden aufgefundene Segler sind unabhängig des Alters immer in akuter Not und brauchen menschliche Hilfe. Das Tier sollte geborgen und in eine Wildvogelpflegestation gebracht werden.



#5 Der Jungvogel befindet sich an einer gefährlichen Stelle, beispielsweise auf einer Strasse: Der Vogel muss möglichst schnell aus der Gefahrenzone und an einen geschützten Ort gebracht werden. Der Ort sollte allerdings nie weiter als zehn Meter von der Fundstelle entfernt sein.