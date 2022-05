New Glarus geht auf der Insel gerade richtig viral

Der «Blick» wäre in England nur ein laues Boulevard-Lüftchen. Die Königin der englischen Boulevard-Zeitungen ist «The Sun». Täglich informiert sie die Inselbevölkerung über alles Unwichtige, das im Vereinigten Königreich und auf der Welt passiert. Eine klassische Meldung wurde letzte Woche veröffentlicht. Ein 32-jähriger Schotte namens Paddy hat auf Tiktok ein Video hochgeladen, in dem er davon erzählt, warum er jetzt nach Amerika fliegt. Und diese Geschichte geht so: