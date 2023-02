Euer Wissen über Graubünden ist gefragt

Das Spiel soll bei Veröffentlichung 600 Fragen umfassen, erklärt Tschumper. «Bisher sind 30 Fragen eingegangen und wir hoffen, mindestens 150 Fragen aus der Bevölkerung zu erhalten.» Die Kategorien sind dabei breit gefächert: «Egal ob über Sport, Berge, Seen, Flüsse, Politik, Schlösser, Burgen, Hotels, Vereine, Dialekte, Veranstaltungen, Kurioses, Technik und so weiter und so fort. Es sollten einfach Fragen sein, die man auch beantworten kann.»