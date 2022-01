Neues Beratungsangebot für Migrantinnen und Migranten

Die beiden Vereine Träffpunkt und Frami engagieren sich seit 2016 in der Freiwilligenarbeit im Migrationsbereich. Gemäss einer Mitteilung des Kantons haben sie sich nun zusammengeschlossen und den Verein Träffpunktframi gegründet. Er verbinde die Angebote und möchte das interkulturelle Zusammenleben in Glaurs fördern. Dazu hat Träffpunktframi zusammen mit den sozialen Diensten und der Koordination Gesundheit des Kantons ein niederschwelliges Beratungsangebot entwickelt, das sich an Migrantinnen und Migranten richtet.