Wanderführer und Bilderbuch in einem

Selina und Kaspar verbringen ihre Ferien mit den Grosseltern in Scuol. Als Höhepunkt des Aufenthalts nimmt der Grossvater die Kinder auf ihre erste Bergtour mit, und zwar zum Piz Lischana. Die kleine Wandergruppe entdeckt beim Aufstieg einen Hirsch, erlebt ein Gewitter in den Bergen und geniesst das Hüttenleben. Am nächsten Tag geht es hinauf bis zum Gipfel, und dann folgt die abenteuerliche Wanderung durch die in Felsen gehauenen Galerien bis zur Alp dadaint in Val d’Uina.