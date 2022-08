«Neuer» Skatepark kommt nur mühsam ins Rollen

Es hätte ein Freudentag sein sollen. Doch so richtig Feierstimmung wollte bei der offiziellen Eröffnung der «neuen» Skateanlage im Stampf in Rapperswil-Jona am 28. Juni nicht aufkommen. Neben einem Jugendarbeiter und dem städtischen Sportkoordinator Thomas Zahner hatte sich gerade mal rund ein halbes Dutzend Skater an jenem Dienstagabend eingefunden.

Darunter Joel Vettiger. Er war in den letzten mehr als zwei Jahren die treibende Kraft unter den Skatern, indem er sich für eine verbesserte Infrastruktur eingesetzt hat. «Es herrscht ein bisschen ein Unmut», sagt Vettiger nun.