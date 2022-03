Neuer «Food Hotspot» in Chur 

Erst seit Ende November letzten Jahres begrüsst das Restaurant «Capricorn» in Chur hungrige Gäste von nah und fern. Das Lokal liegt ein wenig versteckt, ja fast schon unscheinbar am Mühleplatz direkt in der Altstadt. Vor dem Eingang laden Aussensitzplätze zum Verweilen ein. Insgesamt bietet das «Capricorn» im Innenhof, auf der Terrasse sowie im Erd- und Obergeschoss für 160 hungrige Gäste Platz. Verantwortlich für das Restaurant ist die Plan-B-Kitchen AG, die unter anderem auch das bekannte «Pier 34» am St. Moritzersee betreibt.