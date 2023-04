Mit Niederlassungsbewilligung bei der Bündner Kantonspolizei zugelassen

Bis anhin konnten sich im Kanton Graubünden nur Schweizer Bürgerinnen und Bürger zum Eignungstest als Polizeiaspirantin oder Polizeiaspirant anmelden. Nun hat die Regierung das Rekrutierungsverfahren angepasst, wie sie am Dienstag mitteilte: Auch ausländische Personen mit Niederlassungsbewilligung (C-Bewilligung) können sich zur Kantonspolizistin oder zum Kantonspolizisten ausbilden lassen. Die «hohen persönlichen Anforderungen» an angehende Polizistinnen und Polizisten blieben aber bestehen, heisst es in der Medienmitteilung.