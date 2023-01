Auf den Spuren der Ahnen im Unterengadin

Ein zentrales Leitmotiv der Forschungsarbeit von Armon Planta lautete: «Wege sind Nabelstränge, die Kulturräume verbinden und den materiellen und ideellen Austausch ermöglichen.» Planta hat in den Siebziger- und Achtzigerjahren prähistorische und historische Pfade und Wege in Graubünden und im Grenzgebiet zu Österreich und Italien erforscht. Er verfasste unter anderem den ersten Bericht zu den römischen Strassen am Julierpass. Seine Entdeckungen haben der Wegeforschung in der Schweizer Archäologie zum Durchbruch verholfen.