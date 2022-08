Neue Führung für Heime in Glarus Süd

Marcus Wille hat seine Stelle als Geschäftsführer der Alters- und Pflegeheime Glarus Süd (APGS) erst am 1. November 2021 angetreten. Jetzt verlässt er den Betrieb wieder, wie es in einer Mitteilung heisst. Wille verlasse die Institution auf eigenen Wunsch schon per 1. September. Der Grund dafür sei, dass er eine neue berufliche Herausforderung annehmen wolle.