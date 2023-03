Wasserschloss Graubünden soll Verantwortung übernehmen

Ernst Bromeis: Seit 15 Jahren ist er mit seinem Projekt «Das blaue Wunder» der unermüdliche Wasserbotschafter Graubündens. 2008 alle Bündner Seen, 2010 die grössten Seen aller Kantone, 2014 den Rhein von der Quelle bis zur Mündung – Bromeis hat all diese Gewässer durchschwommen, stets unter grosser Anteilnahme der Medien. Nun, rechtzeitig zum UNO-Weltwassertag am 22. März, folgt seine neueste Initiative.