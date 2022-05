Netstaler Kinder pflanzen Kartoffeln für Weltrekord

Von Hans Speck

Im Rahmen seines 125-Jahr-Jubiläums veranstaltet der Schweizer Bauernverband in diesem Jahr verschiedene Aktivitäten. Unter anderem versucht er, im Herbst auf dem Bundesplatz in Bern eine Weltrekord-Rösti zu braten. Der Anlass am 19. ​September soll das Highlight des Jubiläumsjahrs werden. Mit der Rösti soll eines der typischen Schweizer Nationalgerichte in seiner bisher grössten Ausführung in einer Riesenpfanne hergestellt werden. Und zwar aus Kartoffeln, die den Sommer hindurch in allen Ecken der Schweiz heranwachsen.