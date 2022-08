Naturwissenschaften für die ganz Kleinen

Die Vision «Mintgl 2030» ist eine öffentlich, privat und gesellschaftlich getragene Initiative. «Die aktive Mitarbeit von Unternehmen und Privatpersonen ist explizit erwünscht», wird Morena Zhuniqi von der kantonalen Standortentwicklung in der Mitteilung zitiert. Im ersten Jahr seien die Grundpfeiler für den Erfolg der Vision analysiert worden. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse gingen nun in konkrete Entwicklungsschritte über. So ist in Zusammenarbeit mit der Volksschule kurz vor den Sommerferien der Pilotbetrieb mit MINT-Schulkursen gestartet. Dazu Zhuniqi: «Während der Pilotphase stellt ein schrittweises Vorgehen sicher, dass künftige Investitionen mit den Bedürfnissen des Nachwuchses, der Bildungseinrichtungen und der Wirtschaft abgestimmt sind.» (red)