Schweisstreibende Arbeit für ein weiteres Jahrhundert

Trockenmauern bauen: Das heisst auch, die vielleicht in die nächste Lücke passenden Steine unzählige Male hochzuheben, auszuprobieren, wieder zu verwerfen. Bis man «mit jedem Stein per du ist», wie Trockenmauerspezialist Flurin Stoffel vom Naturpark Beverin es formuliert. Am letzten Wochenende hat er gemeinsam mit dem ebenfalls ausgewiesenen Experten Luzi Stoffel eine siebenköpfige Kursgruppe im alten Handwerk des Trockenmauerbaus instruiert: in Splügen, wo hinter dem Schulhaus eine zerfallende Abgrenzung zwischen Siedlungsgebiet und Weideland repariert werden musste.