Näfelser Katholiken stellen sich hinter ihren Pfarrer

Dass eine Versammlung einer Katholischen Kirchgemeinde besonders von christlicher Nächstenliebe geprägt sei, ist wohl ein dummes Vorurteil. Aber dass eine Versammlung versucht, einen Antragsteller niederzuschreien, wäre sogar in jeder anderen Gemeindeversammlung unerhört. Passiert ist dies Peter Landolt (Näfels) an der Kirchgemeindeversammlung vom Samstagabend in der Näfelser Pfarrkirche.