Nach Ostern geht’s los

Bevor an Ostern der letzte Gottesdienst im bisherigen Rahmen stattfindet, lädt die Kirchgemeinde am 19. März zu einer Vernissage mit dem Bündner Künstler Mirko Baselgia ein. «Baselgia gewann unseren Wettbewerb unter dem Titel ‘Kunst am Bau’. Er wird am 19. März seine Installationen präsentieren», erklärt Ratti.